Amerikanac koji igra za bugarsku reprezentaciju je u ovom trenutku najbolji asistent Evrolige, a na pojedinim utakmicama je pokazao da je i jedan od najboljih plejmejkera u takmičenju.

To su ispratili najveći evropski klubovi, pa bi crveno-beli mogli da imaju problem ukoliko žele da ga zadrže.

Iz Grčke su se već pojavile informacije koje se neće svideti navijačima.

Novinar "SDNA" Tolis Kocias je, prilikom gostovanja u jednom podkastu govorio upravo o Miler-Mekintajeru.

"Kodi Miler-Mekintajer... u Crvenoj zvezdi... Moguće je da će njegov strani menadžer, odnosno onaj koji nije Grk, doći u Grčku u narednih nekoliko dana", rekao je Kocias.

Kodi Miler-Mekintajer na utakmici protiv Fenerbahčea

Novinarka je odgovorila:

"Da vidimo. To možda ne znači ništa, zar ne?".

Usledio je odgovor novinara.

"Pa... znači nekakvu komunikaciju. Šta bi drugo moglo da znači? Da, komunikaciju. Ali, ako zaista želiš igrača, možeš da ga dovedeš i jednom običnom porukom. Razumeš? Kažeš: 'Dajem ti 5 miliona, dođi'... Evo, novac je legao, i to je kraj priče. To nije ništa posebno. Ipak, jednostavno je moguće da će (menadžer) u najskorije vreme doći u Grčku".

Kodi Miler-Mekintajer ove sezone u proseku beleži 12,3 poena, 7,1 asistencija i 4,4 skokova, uz indeks 14,4 po utakmici.

