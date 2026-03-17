"MNOGI LJUDI NE VIDE..." Legendarni košarkaš Zvezde direktan i jasan: Poslao je poruku o Kodiju Mileru-Mekintajeru: On je za mene...
Košarkaši Crvene zvezde igraju zaista fenomenalno ove sezone.
Četa Saše Obradovića osvojila je Kup Radivoja Koraća, u Evroligi beleži sjajne rezultate, te navijači sanjaju zaista velike snove.
Jedan od ključnih igrača Zvezde u tekućoj sezoni je Kodi Miler-Mekintajer, a mnogi su se zabrinuli kada su čuli da je njegov menadžer posetio Pirej, jer slute kako Olimpijakos upravo u njemu vidi rešenje na poziciji pleja.
Legendarni srpski košarkaš, Igor Rakočević, u podkastu "Super Indirektno" govorio je o tome koliko je Kodi važan za igru Zvezde.
- Bilo je pitanje za Mekintajera. Kod Miler-Mekintajer je motor ekipe, on je najvažniji igrač u ekipi. Jeste da nije konzistentan šuter, nekad može da pogodi tri-četiri za redom, nekad može da promaši otvorene šuteve. Iz mog nekog osećaja i mišljenja, kada on igra dobro, kada ima puno prodora u kojima je stvarno vrlo jak i puno asistencija, ekipa igra dobro. Zna čak i da pogodi kad je bitno, kad ne očekuješ, kad niko ne može da pogodi on uzme i reši. Mnogi ljude ne vide koliko je on dobar u odbrani. Stvarno je dobar u odbrani, pokriva dosta i može da preuzme visokog igrača. Malo lopti gubi s obzirom na to koliko je ima u rukama. Definitivno, on je za mene najbitniji šraf. Možda nije statistički najbolji, po poenima ili procentima, ali je meni najbitniji. Voleo bih da ga vidim u ekipi da sam na dvojci, recimo - rekao je Rakočević.
Kodi Miler-Mekintajer je ove sezone u Evroligi na proseku od 12,3 poena, 4,4 skoka, 7,1 asistenciju i 0,9 ukradenih lopti po utakmici, dok u ABA ligi ima prosek od 10,4 poena, 2,6 skoka, 4,7 asistencije i 0,8 ukradenih lopti po meču, ali tu igra daleko manje.
