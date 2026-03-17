- Bilo je pitanje za Mekintajera. Kod Miler-Mekintajer je motor ekipe, on je najvažniji igrač u ekipi. Jeste da nije konzistentan šuter, nekad može da pogodi tri-četiri za redom, nekad može da promaši otvorene šuteve. Iz mog nekog osećaja i mišljenja, kada on igra dobro, kada ima puno prodora u kojima je stvarno vrlo jak i puno asistencija, ekipa igra dobro. Zna čak i da pogodi kad je bitno, kad ne očekuješ, kad niko ne može da pogodi on uzme i reši. Mnogi ljude ne vide koliko je on dobar u odbrani. Stvarno je dobar u odbrani, pokriva dosta i može da preuzme visokog igrača. Malo lopti gubi s obzirom na to koliko je ima u rukama. Definitivno, on je za mene najbitniji šraf. Možda nije statistički najbolji, po poenima ili procentima, ali je meni najbitniji. Voleo bih da ga vidim u ekipi da sam na dvojci, recimo - rekao je Rakočević.