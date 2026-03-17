Poznati grčki trener Vasilis Spanulis odbio je poziv Hapoela iz Tel Aviva da nasledi zemljaka Dimitrisa Itudisa na klupi jednog od većih otkrovenja u Evroligi, želeći da se rastereti obaveza posle odlaska iz Monaka.

Kriza koja je prethodnih meseci uzdrmala Monako odrazila se da Spanulis, koji ih je samo desetak meseci ranije odveo u finale Evrolige, napusti Monako.

Vasilis Spanulis

Za nešto manje od godinu i po dana u kneževini nekadašnji košarkaš je ostvario velike rezultate, ali trenutno nema ambiciju da započinje novi projekat dok ne presabere misli nakon turbulentnog perioda iza sebe.

Tako bar tvrde izvori iz Grčke, ističući da je u prethodnom periodu bio spreman za razgovor, ali da se cela priča barem za sada na tome završila.

Isti izvor dodaje da Spanulis nije u potpunosti zatvorio vrata Monaka, već da će sačekati kraj sezone i leto kako bi dodatno osmotrio ponudu.

Hapoel danas od 16 sati igra zaostali evroligaški duel protiv Pariza gde mu je pobeda neophodna da bi ostao u plej-of zoni.

Rezultat u Evroligi nesumnjivo će odrediti dalju Itudusovu sudbinu u klubu, a do kraja regularnog dela sezone aktuelni osvajač Evrokupa igraće protiv Virtusa, Real Madrida, Baskonije, Panatinaikosa, Fenerbahčea, Olimpijakosa, Makabija i Monaka.

Kurir sport / Sportske.net

