Košarkaši Partizana savladali su Dubai rezultatom 88:74 u odloženoj utakmici 31. kola Evrolige
ZVEZDA SLAVI POBEDU PARTIZANA: Ovako izgleda tabela Evrolige posle novog trijumfa crno-belih!
Partizan sada ima skor 11-20, ali se i dalje nalazi na 17. mestu na tabeli.
Partizan - Dubai, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
Dubai je doživeo 15 poraz i uz 16 pobeda trenutno se nalazi na 11. mestu na tabeli, prvom ispod crte koje vodi u plej-in.
Ova pobeda Partizana odgovara i Crvenoj zvezdi koja trenutno ima skor 18-13 na šestom mestu, a Dubai joj je jedan od rivala u borbi za plasman makar u plej-in.
Evo kako trenutno izgleda tabela Evrolige.
