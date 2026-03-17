Košarkaši Hapoel Tel Aviva pobedi su u zaostalom 21. kolu Evrolige ekipu Pariza rezultatom 93:82.

Ovo nije dobra vest za Crvenu zvezdu, kojoj Hapoel sada, uz dodatni meč manje, beži jednu pobedu više od srpskog kluba i zauzima trenutno peto mesto.

Foto: Kurir

Najefikasniji u pobedničkom timu je bio Blejkni sa 24 poena, 18 je dodao Elajdža Brajant, a 15 Oturu. Vasilije Micić je ubacio 7 poena, a šutirao je 0/3 za dva, 1/6 za tri, a upisao je i 5 skokova i 9 asistencija. U poraženom timu, Hifi je ubacio 16, a Roden 13.

Kasnije, od 20.00, Partizan dočekuje Dubai i navijači Zvezde će pomno gledati taj meč i nadati se porazu Dubaija.

Zvezda u petak gostuje Panatinaikosu u 32. kolu od 20.15. U slučaju poraza u Atini, Panatinaikos bi se izjednačio sa Zvezdom na učinku 18-14, a šansu za to ima i Barselonu, odnosno Žalgiris.

Biće baš pakleno u borbi za plasman u narednu fazu.





Standings provided by Sofascore

