Košarkaši Crvene zvezde gostuju Panatinaikosu u petak od 20.15 u utakmici 32. kola Evrolige.

Zvezda je trenutno na učinku od 18-13 i nalazi se na šestom mestu, dok PAO ima jedan trijumf manje od srpskog kluba.

Crvena zvezda - Fenerbahče 2025/26

Poznate svetske kladionice to nisu uzele u obzir, kao i formu u kojoj se nalazi grčki tim, odnosno Zvezda nakon herojske pobede protiv Fenerbahčea minule sedmice (79:73).

Kvote koje su se u međuvremenu pojavile šokirale su sve, jer je Panatinaikos totalni favoriti u odnosu na Zvezdu.

Zvezda je tako potcenjena, jer je kvota na trijumf crveno-belih oko 3.4, dok na Panatinaikos iznosi nešto preko 1.2.

Videćemo da li će Zvezda u petak demantovati poznate svetske bukmejkere i pobediti PAO u direktnom okršaju za plasman u plej-of.

