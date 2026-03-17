KADA JE PARTIZANU TREBALA POBEDA ZVEZDE, ONA JE IZGUBILA 45 RAZLIKE! Sada se Delije nadaju trijumfu ljutog rivala, iako situaciju nije ista kao 2024. godine!
Košarkaši Partizana dočekaće od 20.00 u Beogradskoj areni Dubai u zaostaloj utakmici 30. kola Evrolige.
Kako Grobari, tako i navijači Crvene zvezde navijaće za Partizan, ili da budemo realniji, Delije se nadaju porazu Dubaiju...
Matematika je jednostavna, pobeda Partizana nad Dubaijem daće malo više prostora Zvezdi da u petak u protiv Panatinaikosa odigra rasterećenije.
Ako Dubai slavi u srpskoj prestonici, došao bi na pobedu zaostatka u odnosu na Zvezdu, koja ima i lošiji međusobni skor od debitanta u Evroligi.
Tanka je liniji u borbi za plej-of i plej-in ove sezone, a Zvezda pleše po njoj i u narednih sedam kola moraće mnogo toga da se poklopi kako bi se plasirala u narednu fazu.
Ipak, Zvezdi raspored ne ide na ruku jer u narednom periodu gostuje direktnim rivalima Panatinaikos i Barseloni, koji će učiniti sve da savladaju crveno-bele - a, tu je i nuegodni teren u Vitoriji protiv Baskonije.
Pre dve sezone Partizan je za dlaku ostao bez plasmana u plej-in, a u poslednjem 34. kolu nadali su se pobedi Zvezde u Istanbulu protiv Efesa.
To se na kraju nije dogodilo, a Zvezda je doživela debakl porazom od 45 poena razlike - 100:55!
Ta situacija i ova sada nisu identične, jer Zvezda i dalje drži mnogo toga u svojim rukama, ali bi pobeda Partizana došla kao kec na deset crveno-belima u finišu grupne faze.
BONUS VIDEO: