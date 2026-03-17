Kako Grobari, tako i navijači Crvene zvezde navijaće za Partizan, ili da budemo realniji, Delije se nadaju porazu Dubaiju...

Matematika je jednostavna, pobeda Partizana nad Dubaijem daće malo više prostora Zvezdi da u petak u protiv Panatinaikosa odigra rasterećenije.

Ako Dubai slavi u srpskoj prestonici, došao bi na pobedu zaostatka u odnosu na Zvezdu, koja ima i lošiji međusobni skor od debitanta u Evroligi.

Tanka je liniji u borbi za plej-of i plej-in ove sezone, a Zvezda pleše po njoj i u narednih sedam kola moraće mnogo toga da se poklopi kako bi se plasirala u narednu fazu.

Ipak, Zvezdi raspored ne ide na ruku jer u narednom periodu gostuje direktnim rivalima Panatinaikos i Barseloni, koji će učiniti sve da savladaju crveno-bele - a, tu je i nuegodni teren u Vitoriji protiv Baskonije.

Pre dve sezone Partizan je za dlaku ostao bez plasmana u plej-in, a u poslednjem 34. kolu nadali su se pobedi Zvezde u Istanbulu protiv Efesa.

To se na kraju nije dogodilo, a Zvezda je doživela debakl porazom od 45 poena razlike - 100:55!

Ta situacija i ova sada nisu identične, jer Zvezda i dalje drži mnogo toga u svojim rukama, ali bi pobeda Partizana došla kao kec na deset crveno-belima u finišu grupne faze.

