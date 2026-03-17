ITUDISU NIJE DO ŠALE: Ne želimo da imamo više vremena za odmor od ostalih rivala...
Ovo nije dobra vest za Crvenu zvezdu, kojoj Hapoel sada, uz dodatni meč manje, beži jednu pobedu više od srpskog kluba i zauzima trenutno peto mesto.
Trenjer Pariza istakao je da je Hapoel imao više vremena za pripremu utakmice, što je, prema njegovom mišljenju, moglo da utiče na ishod.
Itudis je na to odgovorio u delimično šaljivom ali i upozoravajućem tonu:
"Ne prizivajte maler, ne znamo šta će biti. Uzimamo ono što imamo", rekao je Itudis i dodao:
"Drugi treneri ne bi želeli da budu u situaciji u kojoj su naši igrači, pa idemo sa onim što imamo i držimo se toga. Idem sa onim što imam - to je to".
Izjava je izazvala osmeh, ali i jasno pokazala stav Itudisa, da je fokus na trenutku i prilagođavanju, bez unapred datih izgovora ili očekivanja.
"Ova pobeda nam pripada nakon prilagođavanja koja smo napravili između dva poluvremena. U drugom poluvremenu smo igrali neverovatnu odbranu i dozvolili im samo 29 poena. Kontrolisali smo igru i odradili sve odlično. Pariz ima agresivne bekove i uopšte agresivne igrače. Odigrali smo sjajno – svi koji su igrali i svi koji nisu, dali su svoj doprinos kroz treninge i pomogli nam da pobedimo. Sutra je novi dan; pogledaćemo snimak i pripremiti se za težak meč protiv Bolonje. Videćemo i stanje povređenih i nastaviti dalje", dodao je Itudis.