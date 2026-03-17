Partizan trojkama ispisao pobedu i preokret.
PRVE REČI PENJAROJE POSLE PREOKRETA I TRIJUMFA NAD DUBAIJEM: Želimo još koju pobedu iako nemamo šansu za plej-in
Košarkaši Partizana pobedili su Dubai sa 88:74 u meču 30. kolu Evrolige.
Trener crno-belog tima Đoan Penjaroja izneo je prve utiske posle meča.
"Sve je jasno, energija je bila sjajna, Partizan je igrao odlično u drugom poluvremenu, držali smo se zajedno, napadali u ritmu, sa tempom, ovo navijači žele da vide. Tako smo dobili utakmicu. Srećan sam što smo igrali čvrsto u drugom poluvremenu, želimo da se takmičimo do kraja u Evroligi i želimo da pobedimo još koju utakmicu iako nemamo šansu za plej-in", rekao je Penjaroja posle meča.
Partizan - Dubai, Evroliga
