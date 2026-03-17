NISMO SE POJAVILI U DRUGOM POLUVREMENU! Golemac objasnio razloge poraza od Partizana,,,
Košarkaši Partizana savladali su Dubai u Beogradskoj areni u zaostalom 30. kolu Evrolige rezultatom 88:74.
Ovaj rezultat odgovora i Crvenoj zvezdi koja bi pobedom u petak u Atini nad Panatinaikosom (20.15), šest kola do kraja ligaške faze, pobegla Dubaiju na tri pobede.
Prve impresije nakon poraza svog tima izneo je trener Dubaija Jurica Golemac.
"Čestitam Partizanu na pobedi. Mi smo dobro igrali 17,18 minuta, pa smo loše koristili male faulove i dali Partizanu lake poene pa iako je utakmica bila živa mi se nismo pojavili u drugom poluvremenu, promašivali otvorene šuteve i zicere, a onda su oni dali važne trojke, dobili podršku od publike... Nismo se kretali, nismo izgledali kao ekipa kako smo izgledali u prvom poluvremenu i nismo imali odgovor na igru Partizana" , rekao je trener Dubaija.