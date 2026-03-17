Košarkaši Partizana savladali su rezultatom 88:74 Dubai u zaostalom 30. kolu Evrolige.

Posle meča na konferenciji za medije je govorio trener Partizana Đoan Penjaroja:

- Dobro veče. Srećni smo jer je ovo važna pobeda. U prvom poluvremenu nismo igrali dobro. Nismo igrali sa energijom. Oni su kontrolisali sve 50-50 situacije, sve situacije 1 na 1. Počeli smo utakmicu slabo. U drugom poluvremenu su moji igrači promenili mentalitet. Ovo je naš tim. Igraju zajedno. Navijači su nam pomogli. Igramo dobru odbranu. Dubai je jedan od najbitnijih timova. Pogodili su samo 27 poena u drugom poluvremenu. Kontrolisali smo skok, trčali. Čestitam mojim igračima i čestitam navijačima.

Usledila su pitanja novinara, a jedno se odnosilo na to šta je rekao igračima na poluvremenu.

- Normalne stvari. Najvažnije je da se takmiče na ovom nivou. Oni znaju, oni razumeju, oni igraju dobro. Naša reakcija u drugom poluvremenu je važna.

O Karliku Džonsu?

- Karlik je veoma važan igrač za Partizan. Karlik je igrao poslednja četiri meča, a Partizan je igrao dobro poslednjih deset utakmica. On je jedna od najboljih irgača u takmičenju. Treba nam da Karlik igra dobro. Lakić nije igrao u prvih 18 minuta, a u dva minuta je završio posao. Kalik je jako važan, to je jasno. Ali, moramo da obavežemo sve igrače. Bez Karlika ovaj tim je dobio mnogo mečeva poslednjih nedelja - rekao je Penjaroja.

