Dubai je u zaostaloj utakmici 30. kola Evrolige u Beogradu poražen rezultatom 88:74, a takav ishod mogao bi da bude problem u borbi za mesto među 10 najboljih ekipa.

Crno-beli su na domaćem terenu prekinuli seriju Dubaija od pet uzastopnih pobeda u Evroligi.

"Ako želimo da budemo u plej-ofu, ne smemo da dozvolimo da dođemo u ovakvu situaciju, da prestanemo da igramo u drugom poluvremenu", rekao je Džanan Musa.

Partizan - Dubai, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Istakao je reprezentativac Bosne i Hercegovine i najavio da bi predstojeća utakmica protiv Bajerna u Minhenu mogla da bude i te kako važna u borbi za plasman.

"Imamo utakmicu za dva dana, koja može da nam mnogo znači. Moramo da se pripremimo za to. Ne smemo da plačemo za prolivenim mlekom. Nastavićemo da radimo. Nadam se da ćemo da pobedimo u Minhenu i napravimo novi niz".

