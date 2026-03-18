ZVEZDA ĆE IMATI VELIKI PROBLEM! Sve je više zainteresovanih! Da li na Malom Kalemegdanu da zadrže važnog igrača?
Košarkaš Crvene zvezde je partijama ove sezone skrenuo pažnju na sebe.
Snažni centar u Evroligi ima prosek od 8 poena i 4,3 skokova, a jedini je košarkaš u celoj ligi koji ima dvocifreni indeks korinosti (10,2) od igrača koji igraju manje od 15 minuta po utakmici.
Nigerijac je sa crveno-belima dogovorio "1+1" ugovor, što znači da postoji opcija da na kraju sezone dođe do produžetka saradnje.
Izunduu je lepo u Beogradu i ekipi sa Malog Kalemegdana, ali možemo da pretpostavimo da interesovanje drugih klubova može da predstavlja prijatnost za bilo kog igrača.
Nedavno je jedan portal preneo da su pojedini evroligaši zainteresovani, a sada je na italijanskom sajtu "backdoorpodcast.com" objavljeno da Izundua želi da dovede Efes.
"Izundu u ovom trenutku pažljivo procenjuje koji bi bio najbolji potez za njegovu budućnost: hoće li da iskoristi opciju ostanka u Crvenoj zvezdi i sledeće sezone ili da prihvati jednu od ponuda koje stižu od drugih klubova Evrolige", navedeno je na sajtu.
Ovo je prva evroligaška sezona za Izundua koji je u karijeri igrao za Betis, Strazbur, FMP, Oldenburg i Galatasaraj.
