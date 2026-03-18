Košarkaš Crvene zvezde je partijama ove sezone skrenuo pažnju na sebe.

Snažni centar u Evroligi ima prosek od 8 poena i 4,3 skokova, a jedini je košarkaš u celoj ligi koji ima dvocifreni indeks korinosti (10,2) od igrača koji igraju manje od 15 minuta po utakmici.

Nigerijac je sa crveno-belima dogovorio "1+1" ugovor, što znači da postoji opcija da na kraju sezone dođe do produžetka saradnje.

Izunduu je lepo u Beogradu i ekipi sa Malog Kalemegdana, ali možemo da pretpostavimo da interesovanje drugih klubova može da predstavlja prijatnost za bilo kog igrača.

Ebuka Izundu u dresu Crvene zvezde

Nedavno je jedan portal preneo da su pojedini evroligaši zainteresovani, a sada je na italijanskom sajtu "backdoorpodcast.com" objavljeno da Izundua želi da dovede Efes.

"Izundu u ovom trenutku pažljivo procenjuje koji bi bio najbolji potez za njegovu budućnost: hoće li da iskoristi opciju ostanka u Crvenoj zvezdi i sledeće sezone ili da prihvati jednu od ponuda koje stižu od drugih klubova Evrolige", navedeno je na sajtu.

Ovo je prva evroligaška sezona za Izundua koji je u karijeri igrao za Betis, Strazbur, FMP, Oldenburg i Galatasaraj.

