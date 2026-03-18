Košarkaši Partizana pobedili su sinoć na svom terenu Dubai rezultatom 88:74 u zaostaloj utakmici 30. kola Evrolige.

Partizan - Dubai, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Trener Partizana Đoan Penjaroja kaže da će crno-beli kroz lakši trening da se oporave i što bolje pripreme za meč u Evroligi i istakao da je Pariz jedna od verovatno fizički najzahtevnijih ekipa

U prvom ovosezonskom susretu dva kluba, odigranom u Beogradu, Pariz je savladao Partizan rezultatom 101:83.

"Pariz je verovatno jedna od fizički najzahtevnijih ekipa u takmičenju. Igraju u veoma visokom ritmu, prednjače u ligi po broju poseda i održavaju taj intenzitet svih 40 minuta. Ne usporavaju i vrše pritisak po celom terenu tokom čitave utakmice. Zato je važno da se dobro oporavimo, a zatim da kroz lakši trening danas pokušamo da se što bolje pripremimo za meč", rekao je Penjaroja, preneo je zvanični sajt kluba.

Karlik Džouns izjava posle Dubaija