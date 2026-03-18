Prema njihovim istraživanjima Plate u Evroligi skočile su za više od 50 odsto u poslednjih pet godina, tako da je prosečan budžet timova sada oko 14,5 miliona evra.

Crvena zvezda - Fenerbahče 2025/26

„I dok Panatinaikos prednjači sa čak 27 miliona, prava promena dogodila se u sredini tabele. Liga je dobila daleko širu bazu konkurentnih klubova. Sa oko 9,5 miliona evra po timu u sezoni 2021/22, stiglo se do približno 14,5 miliona u sezoni 2025/26“, navodi se u tekstu i konstatuje:

„Prava revolucija dogodila se u ‘srednjoj klasi’ – klubovi poput Monaka, Crvene zvezde, Bajerna i Žalgirisa praktično su udvostručili ili čak utrostručili ulaganja, čime su ozbiljno uzdrmali odnos snaga u ligi. Pre pet godina samo nekoliko timova igralo je u rangu od 18-20 miliona evra – CSKA, Real Madrid i Barselona“, podseća ovaj litvanski portal.

„Evroliga više nije podeljena samo na bogate i siromašne – sada postoji ozbiljna sredina koja može da napadne plej-of. Minimalni prag plata postavljen je na 5,85 miliona. Nekad je sedam timova bilo ispod toga, danas samo jedan (ASVEL)“.

„Evroliga ne samo da je bogatija – postala je ozbiljno konkurentnija. Više novca znači: više ambicija, više kvaliteta i mnogo neizvesniju sezonu. Liga više nije rezervisana za nekoliko velikih – sada skoro svako može da napravi iskorak“, navodi se u tekstu.

Ko je najviše napredovao

Panatinaikos: 5,5M → 27M

Crvena zvezda: sa 5,2 → 16

Olimpijakos: 8,5 → 22

Monako: sa 5,8 → ~14

Bajern: sa 5,3 → ~9

Žalgiris: sa 4,3 → ~9

Španski velikani stagniraju ili nazaduju

Real Madrid: 19M → 19M

Barselona: 19 → 14,5

U ovom istraživanju nema Partizana, pošto crno-beli nemaju pet uzastopnih sezona u Evroligi. Sledeće godine biće konurenti za ovaj tip analize.

Partizan je u sezoni 2021/22 igrao u Evrokupu i predsednik kluba Ostoja Mijailović tada je izjavio da je budžet „oko šest miliona evra“. Pet godina kasnije, pred start tekuće sezone, Mijailović je objavio da ukupan budžet kluba iznosi 27.000.000 evra, tako da bi crno-beli svakako bili u vrhu ove tabele da su sezonu ranije zakoračili u evroligašku konkurenciju ili, recimo, da se „BasketNews“ odlučio za analizu perioda od četiri godine.