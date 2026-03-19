EVO ŠTA ZVEZDU ČEKA U JEDNOJ OD NAJVAŽNIJIH UTAKMICA U SEZONI! Crveno-beli saznali ko će, osim igrača, biti na parketu u Atini
Zvezda u "OAKA arenu" dolazi nakon trijumfa nad prvakom Evrope Fenerbahčeom, a i "zeleni" su bili uspešni u prošlom kolu i prekinuli seriju poraza trijumfom nad Žalgirisom pred svojim navijačima.
Crveno-beli su sa učinkom 18-13 trenutno šesti na evroligaškoj tabeli, dok ekipa trenera Ergina Atamana ima pobedu manje i nalazi se na devetoj poziciji.
Evroliga je odredila sudije za utakmicu Panatinaikos - Crvena zvezda, a uloga glavnog arbitra poverena je Nemcu Robertu Lotermozeru kome će pomagati Letonac Olegs Latiševs i Španac Alberto Baena.
Zvezda je izgubila poslednju utakmicu koju joj je Lotermozer sudio. Bilo je to u "Areni" protiv Makabija. Prethodno je ekipa trenera Saše Obradovića slavila sa Nemcem na centru kada je u Istanbulu savladala Efes.
