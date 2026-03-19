Veliki zaokret u odnosu NBA Evropa - Evroliga

Svi već dobro znaju da NBA, zajedno sa FIBA, uveliko radi na projektu pod nazivom NBA Evropa.

Evroliga do sada nije bila uključena u taj proces, ali najnoviji nagoveštaji govore da će se uskoro u celoj priči naći i Evroliga.

Izvršni direktor Evrolige Hesus "Ćus" Bueno, koji je ranije radio u NBA, istakao je da je najlogčinije rešenje jedno zajedničko takmičenje.

- Ako NBA prikupi sredstva, govori se o pet milijardi dolara, to bi bila ogromna stvar za evropsku košarku. Ako prikupe novac, najlogičniji put bio bi zajedničko takmičenje - rekao je Bueno za "Mundo Deportivo".

On je naglasio da Evroliga za sada čeka razvoj situacije i reakciju tržišta.

- Moramo da budemo strpljivi, da vidimo kako će tržište reagovati i kako oni procenjuju vrednost projekta. Dogovorili smo se sa NBA da, kada se ovaj proces završi, sednemo i razgovaramo. 

