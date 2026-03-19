Košarkaški klub Partizan saopštio je da će u petak, 20. marta u 12 časova početi prodaja ulaznica za predstojeće utakmice Evrolige protiv Asvela i Valensije.
Partizan očekuju dve utakmice kod kuće, evo kako do karata!
Partizan će prvo u utorak, 24. marta od 20.45 u Beogradu dočekati Asvel, da bi u petak, 27. marta u istom terminu igrao kao domaćin protiv Valensije, u utakmicama 33. i 34. kola Evrolige.
Prioritetne prodaje karata neće biti, a redovna prodaja će se odvijati putem linka na sajtu partizan.basketball, kao i sajta efinity.rs i Efinity prodajnim mestima - Beogradska arena, Sava centar i Dom omladine.
Partizan je naveo i da za obe utakmice važi grupni popust od 20 odsto za tri i više kupljenih karata za isti meč, dok će risel (resell) opcija takođe biti aktivna za oba meča.
Crno-beli zauzimaju 17. mesto na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i 20 poraza.
