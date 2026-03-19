Partizan će prvo u utorak, 24. marta od 20.45 u Beogradu dočekati Asvel, da bi u petak, 27. marta u istom terminu igrao kao domaćin protiv Valensije, u utakmicama 33. i 34. kola Evrolige.

Prioritetne prodaje karata neće biti, a redovna prodaja će se odvijati putem linka na sajtu partizan.basketball, kao i sajta efinity.rs i Efinity prodajnim mestima - Beogradska arena, Sava centar i Dom omladine.

Partizan je naveo i da za obe utakmice važi grupni popust od 20 odsto za tri i više kupljenih karata za isti meč, dok će risel (resell) opcija takođe biti aktivna za oba meča.

Crno-beli zauzimaju 17. mesto na tabeli Evrolige sa 11 pobeda i 20 poraza.

Slavlje u Areni, Partizan pobedio Dubai Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić