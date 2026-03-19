Zbog smrtnog slučaja, odnosno smrti bake, Amerikanac je otišao u SAD, a nakon tri dana se vratio u prestonicu Grčke i najverovatnije će biti u sastavu za utakmicu protiv Crvene zvezde.

U okviru 32. kola Evrolige Panatinaikos će u petak biti domaćin crveno-belima u utakmici čiji je početak zakazan za 20.15 časova.

Biće ti izuzetno važna utakmica za obe ekipe jer je do kraja ligaškog dela ostalo još sedam kola, a puno ekipa želi mesto među šest najboljih na tabeli i sigurno igranje četvrtfinala Evrolige.

Kendrik Nan

Crvena zvezda je uoči 31. kola na šestoj poziciji i jedina je ekipa sa 18 pobeda. Pobedu manje imaju Žalgiris, Monako, Panatinaikos i Barselona.

Kendrik Nan je u dosadašnjem toku sezone na 24 evroligaška nastupa u proseku beležio 19,5 poena, 3,7 asistencija i 2,9 skokova.

Njegov povratak biće otežavajuća okolnost za ekipu Saše Obradovića koja bi u utakmici nakon one koju odigra u Atini trebalo da ima i jednu olakšavajuću.

