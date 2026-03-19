Oba tima se nalaze u grčevitoj borbi za plej-of. Zvezda trenutno ima skor 18-13, a Panatinakos ima pobedu manje i učinak 17-14.

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman izneo je svoja očekivanja pred lovaj vrlo važan meč.

"Ovo je za nas finale! Moramo da budemo spremni da se borimo, svi mi, svi igrači, ceo stručni štab, mi na klupi, i svi navijači, svi naši podržavaoci, od prvog do poslednjeg minuta kako bismo pobedili utakmicu. Sećam se kada razmišljam o utakmici sa Crvenom zvezdom, sećam se da su nas u Beogradu pobedili veoma agresivnom igrom. Mi smo tamo odigrali užasnu utakmicu i izgubili jednu od dramatičnih utakmica. Takođe, ono čega se sećam, i što sam primetio kada sam juče gledao utakmicu kod kuće, jeste da je tokom meča dvadeset hiljada navijača uzvikivalo 'Olimpijakos, Olimpijakos' protiv nas" , počeo je Ataman i nastavio:

"Zato će sutrašnja utakmica za nas biti utakmica u kojoj i naši navijači treba da budu agresivni od prvog do poslednjeg minuta. To je za nas jedna od ključnih utakmica u borbi za plasman, protiv ekipe koja je uradila sve protiv nas u Beogradu. Sada je naš red, naš domaći teren. Moramo da pokažemo kakva je OAKA, i naravno igrači takođe. Moramo da pokažemo da igramo dobru košarku."

Osvrnuo se na izjavu Saše Obradovića, da će u Atini biti pritisak na sudije, kao što je bilo i protiv Olimpijakosa.

"To je njegovo mišljenje. Verujem da kada odemo da igramo u Beogradu, protiv Partizana ili Crvene zvezde, ili kada igramo u Istanbulu, isto je, a ponekad i veće. Na svakom terenu je isto. Jedini pritisak koji imamo je naš trenutni plasman, jer je naš cilj veliki, ali naša pozicija nije dobra. Ipak, imamo vremena da to promenimo. Imamo kapacitet da to promenimo, svi zajedno. Na kraju, mi ćemo voditi utakmicu sa klupe, navijači će dati podršku, ali na kraju igrači odlučuju da li će pobediti ili izgubiti utakmicu. Verujem da su igrači sada spremni za ovaj završni deo sezone i za sve ove utakmice."

"Sada je svaka utakmica finale i verujem da je naš tim ove sezone u Evroligi igrao mnogo bolje u takvim utakmicama. Imamo mnogo velikih pobeda pod pritiskom, ali smo izgubili neke utakmice protiv timova koji su sada ispod nas na tabeli. Možda smo izgubili pet ili šest takvih utakmica. Imamo samopouzdanje, imamo snagu. Samo treba da budemo agresivni i čvrsti, svi mi, počev od OAKA-e, nas na klupi i naravno igrača. Na kraju, dnevna forma će odlučiti, ali verujem da imamo veoma dobar tim i sada smo kompletni da se borimo za pobedu i bolju poziciju na tabeli."

Iako ima sve igrače na raspolaganju, ističe da neće sve koristiti.

"Ne mislim da ću igrati sa dvanaest igrača. Znate moju strategiju. Igram sa devet ili deset igrača. Oni koji budu najbolji sutra na terenu dobiće više minuta. Nikada ne razmišljam o tome da li će neki igrač igrati ili neće. Za mene je jedino važno da pobedimo utakmicu, a igrači koji budu fokusiraniji, spremniji i pruže bolju partiju sutra, dobiće veću minutažu. Ne brinem o tome da li ih je dvanaest."