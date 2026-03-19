Crvena zvezda će u petak od 20.15 gostovati Panatinaikosu u 32. kolu Evrolige, ali Saša Obradović neće moći da računa na sve igrače, pošto se u avionu za Atinu nije našao Ebuka Izundu.

Crveno-beli su ovog četvrtka otputovali u prestonicu Grčke, a kako prenosi "Sport klub", jedan od najboljih igrača tima sa Malog Kalemegdana nije krenuo sa ekipom na teško gostovanje.

Ono što može da uteši crveno-bele navijače jeste činjenica da se ne radi o ozbiljnom problemu i uskoro bi trebalo da se vrati na parket.

