Centar Crvene zvezde je ostao u Beogradu zbog istegnuća mišića.
NOVA KATASTROFA ZA ZVEZDU: Jedan od ključnih igrača nije otputovao u Atinu!
Crvena zvezda će u petak od 20.15 gostovati Panatinaikosu u 32. kolu Evrolige, ali Saša Obradović neće moći da računa na sve igrače, pošto se u avionu za Atinu nije našao Ebuka Izundu.
Crveno-beli su ovog četvrtka otputovali u prestonicu Grčke, a kako prenosi "Sport klub", jedan od najboljih igrača tima sa Malog Kalemegdana nije krenuo sa ekipom na teško gostovanje.
Ono što može da uteši crveno-bele navijače jeste činjenica da se ne radi o ozbiljnom problemu i uskoro bi trebalo da se vrati na parket.
(Kurir sport/Sport klub)
