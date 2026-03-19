KLAJBURN UNIŠTIO ZVEZDINE ŽELJE: Barselona se na volšeban način izvukla u Valensiji
Loša vest za Crvenu zvezdu stigla je iz Valensije.
Ekipa Barselone u poslednjem minutu preokrenula je utakmicu i savladala kao gost Valensiju rezultatom 66:62 (18:15, 17:18, 18:19, 13:10) u utakmici 32. kola Evrolige.
Barselona se izjednačila sa Crvenom zvezdom po broju pobeda - po 18. Ipak, Španci imaju utakmicu više, samim tim i poraz više.
Valensija je posle ove utakmice na učinku od 20 pobeda i 12 poraza.
Junak pobede bio je Vil Klajburn.
Klajburn je 25 sekundi pre kraja pogodio trojku za vođstvo svog tima 64:62. Valensija je izgubila loptu u napadu tri sekunde pre kraja, a Klajburn je fauliran. Pogodio je prvo bacanje, potom promašio drugo, ali je uhvatio loptu u napadu i bio ponovo fauliran. Pogodio je prvo za 66:62, a potom promašio drugo.
U pobedničkom timu Para je bio najefikasniji sa 14 poena. Klajburn je ubacio 13 poena, a Veseli 11.
Kod Valensije, Sako je postigao 12 poena, a Montero 11.
U narednom kolu Valensija dočekuje Olimpijakos, a Barselona dočekuje Efes.