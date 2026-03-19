Spanulis je nedavno napustio klupu Monaka, što je izazvalo veliku pažnju javnosti, ali iz kluba poručuju da njegov odlazak nije posledica jednog konkretnog problema.

"Spanulis je veliki profesionalac i Monako će mu uvek biti zahvalan za sve što je doneo klubu, uključujući i istorijski plasman u finale Evrolige. Kao i svaki vrhunski takmičar, on konstantno procenjuje situaciju oko sebe – kako na terenu, tako i van njega. Doneo je ličnu odluku koju u potpunosti poštujemo", rekao je Jefimov.

Prvi čovek Monaka istakao je da je situacija bila vrlo kompleksna.

"Ono što mogu jasno da kažem jeste da njegov odlazak nije posledica jedne konkretne stvari ili jednostavne situacije. Takve odluke su uvek rezultat više faktora, a naš fokus sada ostaje na nastavku projekta i ambicija koje smo izgradili", dodao je on.

Uprkos finansijskim izazovima i spekulacijama o mogućem povlačenju iz Evrolige, u Monaku tvrde da rade na dugoročnoj stabilnosti kluba.

"U ovom trenutku naš prioritet je stabilizacija situacije i jačanje dugoročne održivosti kluba. Već smo rešili najhitnije obaveze i radimo na modelu koji neće zavisiti od jednog finansijskog izvora", naglasio je Jefimov.

Klub već vodi razgovore sa potencijalnim investitorima.

"U tom procesu aktivno razgovaramo sa partnerima i investitorima koji su pokazali interesovanje da podrže dalji razvoj projekta. Cilj je da izgradimo stabilnu i diverzifikovanu strukturu koja će omogućiti kontinuitet na najvišem nivou", rekao je generalni menadžer Monaka.

Za kraj Jefimov je poručio da Monako želi da ostane važan faktor u elitnom evropskom takmičenju.

"Verujem da niko ne dovodi u pitanje da Monako, uz odgovarajuću organizaciju i vlasničku strukturu, predstavlja vrednost za Evroligu. Ipak, da bismo u potpunosti učvrstili poverenje, moramo pokazati da je budućnost kluba zasnovana na stabilnim i održivim temeljima", zaključio je Jefimov.