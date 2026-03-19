Efes je imao maltene dobijen meč, vodio 85:78 u 36. minutu.

Međutim domaćin je tu potpuno stao i Monako je serijom 9:0 preokrenuo rezultat.

Kneževi su iskoristili momenat i znalački priveli meč kraju. Heroj pobede Monaka bio je Džeron Blosomgejm sa 10 uzastopnih poena.

Metju Straze, Džeron Blosomgejm i Alfa Dijalo su ubacili po 17 poena. Sehmus Hazer je odigrao najbolji meč u karijeri sa 26 poena.

U ekipi iz Kneževine srpski košarkaš Nemanja Nedović postigao je sedam poena, uz tri asistencije.

Ovaj rezultat nikako ne ide u prilog Crvenoj zvezdi, pošto joj je Monako direktan rival u borbi za razigravanje.

Monako nakon ove pobede ima skor 18-14 uz meč više odigran od crveno-belih. Kneževi su trenutno na sedmom mestu na tabeli, uz povoljan raspored do kraja takmičenja i četiri meča na svom terenu.

Efes je ostao na 18. mestu sa skorom 10-22.

U sledećem kolu Monako dočekuje Milano, a Efes gostuje Barseloni.