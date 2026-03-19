Pitanje pobednika nije se postavljalo nijednog momenta.

Hapoel je na samom startu došao do dvocifrene prednosti, Virtus se potpuno raspao, pa je već sredinom druge deonice bilo čak 30 poena razlike za domaćina.

Najefikasniji u izraelskom timu bio je Džonatan Motli sa 22 poena, uz pet skokova, dok su po 14 poena postigli Den Oturu (četiri skoka i tri asistencije) i Antonio Bleknej.

Srpski košarkaš Vasilije Micić je za pobednički tim postigao 12 poena, uz pet asistencija.

U ekipi Virtusa najbolji učinak imali su Derik Alston džunior i Metju Morgan sa po 24 poena i četiri asistencije, dok je srpski košarkaš Alen Smailagić dodao 10 poena, uz tri skoka.

Hapoelu je ovo 20. pobeda i sada se priključio Valensiji i Real Madridu na trećem mestu na tabeli, ali sa utakmicom manje, pa je Itudisova ekipa u dobroj poziciji pred samu završnicu regularnog dela Evrolige.

Ovo još jedan loš rezultat za Crvenu zvezdu kojoj je Hapoel jedan od rivala u borbi za doigravanje.

Zvezda trenutno na šestom mestu mestu ima učinak 18-13.

Virtus je davno otpisan sa skorom 13-19.

U narednom kolu Hapoel gostuje Real Madridu, dok Virtus naredni meč igra na gostovanju protiv Milana.