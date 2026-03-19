Košarkaši Partizana pobedili su na gostovanju Pariz sa 90:81 (17:20, 29:23, 20:14, 24:24), u utakmici 32. kola Evrolige.

Crno-bele je do pobede vodio Sterling Braun sa 17 poena i osam skokova, Toni Džekiri je postigao 15 poena, uz šest uhvaćenih lopti i tri asistencije, a Nik Kalates je zabeležio dabl-dabl učinak sa 12 poena i 10 asistencija.

''Čestitam igračima i navijačima, ovo je dobra pobeda za nas. Nije bilo lako igrati u Parizu, njihov pas je neverovatan. Igraju neverovatno u napadu i odbrani. Odigrali smo posebno dobro drugo poluvreme. Kontorlisali smo tranziciju i skok i srećan sam zbog igrača'', rekao je Đoan Penjaroja na početku.

Naravno, jedno od pitanja novinara odnosilo se na maestralnu partiju Nika Kalatesa.

''On je jedan od najvažnijih igrač au Evroligi u poslednjih 15 godina, deo je istorije. Jako mi je bitno da njega imam u timu. Njegovo iskustvo, način na koji igra... Mnogo puta njegova statistika ne pokazuje koliko je on bitan za ceo tim''.

Crno-beli su i večeras imali veliku podršku sa tribina.

''Danas smo igrali u Parizu, naši navijači nam mnogo pomažu u Areni. Mnogo hvala navijačima, posebno u lošim momentima i kada nam je potrebna bila ekstra energija u Parizu''.

Ubrzo je Penjaroja govorio i za TV Arena sport, a tu mu je postavljeno pitanje i kako se oseća pred svoj prvi večiti derbi protiv Crvene zvezde koji je na programu u nedelju, u okviru AdmiralBet ABA lige.

''Znam da je svima u Beogradu želja da igraju tu utakmicu, da je sjajna atmosfera. Biće odlična utakmica, spreman sam da se takmičim, uzbuđen sam zbog toga i nadam se da to neće biti jedina utakmica protiv Crvene zvezde dok sam u Partizanu'', zaključio je Penjaroja uz osmeh.

Pariz - Partizan 19.3.2026 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, TERESA SUAREZ/EPA