Centar Panatinakosa, a nekadašnji igrač Crvene zvezde i Partizana Matijas Lesor rekao je da se oseća dobro i da je spreman za ovaj meč.

"Da budem iskren, ne zanimaju me mnogo drugi timovi. Imamo mnogo stvari o kojima moramo da brinemo, moramo da brinemo o sebi. Ne znam da li su ikada igrali plej-of... Čak i da jesu, ne zanimaju me drugi timovi", rekao je Lesor o Zvezdi.

Ispričao je dosta lepih i pohvalnih stvari o crveno-belima.

"Njihov tim, imaju mnogo dobrih igrača, koji su u Evropi dugo vremena, imaju mnogo iskustva. Igrao sam protiv njih mnogo puta, bio sam u Srbiji ranije. Mnogo puta nisu najveća imena pravila razliku. Moramo da pratimo svih 12 njihovih igrača, da budemo spremni da se takmičimo protiv bilo koga, da izađemo i budemo mi".

Nije siguran hoće li biti sto odsto spreman za naredni duel.

"Nemam ideju, ovo je prvi put da sam bio udaljen od košarke više od mesec dana. Ne znam kako će moje telo reagovati, koliko će dugo biti potrebno. Koliko god da bude potrebno, radiću na tome da to bude što brže".

Smatra da se nije vratio u pravo vreme.

"Pravo vreme bi bilo pre nekoliko meseci, samo želim da pomognem timu da pobeđuje, u bitnim momentima, imamo velike ciljeve. U ovom momentu smo i dalje u trci za onim što želimo da ostvarimo i gde želimo da budemo, i dalje smo žive. Dok god je tako moramo da verujemo i borimo se".

Oba tima se nalaze u grčevitoj borbi za plej-of. Zvezda trenutno ima skor 18-13, a Panatinakos ima pobedu manje i učinak 17-14.

Utakmica je na programu u petak od 20.15 časova u "OAKA Areni" u Atini.