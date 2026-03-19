Slušaj vest

Košarkaši Partizan savladali su Pariz na gostovanju rezultatom 90:81 u utakmici 32. kola Evrolige.

Pariz - Partizan 19.3.2026 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, TERESA SUAREZ/EPA

Partizan je zabeležio i treću uzastopnu pobedu u Evroligi i sada ima skor 12 - 20.

Svoje prve imresije nakon meča izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja.

"Igrali smo jaku dobru odbranu, pogotovo u drugom poluvremenu. Kontrolisali smo ritam protiv jedne od najboljih napadačkih ekipa u Evroligi. U poslednje dva meseca tim se najbolje takmiči i zato smo dobili sve ove utakmice", rekao je Penjaroja.

Ne propustiteEvroligaPENJAROJA UPOZORAVA PRED PARIZ: Trener crno-belih svestan šta očekuje njegov tim...
Đoan Penjaroja
EvroligaĐOAN PENJAROJA POSLE DUBAIJA O KARLIKU! Trener Partizana nahvalio Džonsa: "Bez njega smo..."
Đoan Penjaroja
EvroligaPRVE REČI PENJAROJE POSLE PREOKRETA I TRIJUMFA NAD DUBAIJEM: Želimo još koju pobedu iako nemamo šansu za plej-in
KK Partizan
Evroliga"NEMOGUĆE JE TRENIRATI..." Đoan Penjaroja izneo očekivanja pred meč Partizana i Dubaija: Igramo 14 utakmica u 35 dana...
Đoan Penjaroja

Karlik Džouns izjava posle Dubaija