Partizan srušio Pariz u 32.kolu Evrolige.
PRVE REČI PENJAROJE POSLE VELIKOG TRIJUMFA U PARIZU: Trener Partizana otkrio ključ pobede...
Pariz - Partizan 19.3.2026 Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, TERESA SUAREZ/EPA
Partizan je zabeležio i treću uzastopnu pobedu u Evroligi i sada ima skor 12 - 20.
Svoje prve imresije nakon meča izneo je trener crno-belih Đoan Penjaroja.
"Igrali smo jaku dobru odbranu, pogotovo u drugom poluvremenu. Kontrolisali smo ritam protiv jedne od najboljih napadačkih ekipa u Evroligi. U poslednje dva meseca tim se najbolje takmiči i zato smo dobili sve ove utakmice", rekao je Penjaroja.
