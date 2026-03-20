Ekipa Partizana potvrdila je u Parizu da se nalazi u sjajnoj formi.

Četa Đoana Penjaroje je vezala treću pobedu u Evroligi pobedom nad domaćinom 90:81.

Pariz - Partizan 19.3.2026

Međutim, navijači crno-bele boje neće imati miran san. U samom finišu meča, tačnije u 38. minutu iz igre je morao da izađe prvi centar Bruno Fernando. I to zbog povrede.

Centar iz Angole je u akciji koja je prethodila, nezgodno doskočio i potom je tražio od sudija da zaustave igru kako bi napustio parket. A to je uradio šepajući.

Bruno Fernando izlazi sa terena Izvor: Arena 1 Premium

Slika koju navijači Partizana nisu želeli da vide, pogotovo jer ih u nedelju očekuje večiti derbi u ABA ligi, a potom i duplo kolo naredne nedelje u Evroligi.

Ostaje da se vidi u narednim danima stepen povrede prvog centra Partizana.