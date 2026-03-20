Slušaj vest

Prvu od sedam utakmica crveno-beli će igrati u petak od 20.15 časova u Atini protiv Panatinaikosa, a to će, jasno je, biti težak zadatak za ekipu Saše Obradovića.

Zvezda je u 32. kolo ušla sa šestog mesta, a tu poziciju je zadržala i nakon nekoliko odigranih susreta u toj rundi Evrolige pošto je bila jedina ekipa sa 18 pobeda.

Međutim, rezultati utakmica odigranih u četvrtak ovaj put nisu odgovarali ekipi sa Malog Kalemegdana.

Crvena zvezda - Fenerbahče 2025/26

Konkurenti su zabeležili pobede i tako pojačali pritisak na Zvezdu koji i bez toga nije bio mali.

Monako je u gostima nakon preokreta pobedio Efes rezultatom 98:93, najviše zahvaljujući četvrtoj četvrtini u kojoj su postigli 12 poena više od domaćina.

Barselona je, takođe kao gost, pobedila Valensiju rezultatom 66:62.

To znači da sada Monako i Barselona, kao i Zvezda imaju 18 pobeda.

Ako crveno-beli ne naprave iznenađenje, odnosno ako Panatinaikos pobedi, a Zalgiris iznenadi Real u Kaunasu na tabeli će biti pet ekipa sa učinkom od 18 pobeda.

Da stvar po crveno-bele bude još gora, u četvrtak je i Dubai zabeležio pobedu, u gostima protiv Bajerna. Dubai je "prvi ispod crte", odnosno 11. na tabeli sa 17 pobeda...

Raspored Crvene zvezde do kraja ligaškog dela Evrolige:

20. mart: Panatinaikos - Crvena zvezda

25. mart: Baskonija - Crvena zvezda

27. mart: Barselona - Crvena zvezda

2. april: Crvena zvezda - Partizan

7. april: Crvena zvezda - Pariz

10. april: Asvel - Crvena zvezda

16. april: Real Madrid - Crvena zvezda

Bonus video: