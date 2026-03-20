Slušaj vest

Posle poraza Bajerna od Dubaija u 32. kolu Evrolige, trener nemačkog tima Svetislav Pešić, istakao je da nije bilo lako igrati protiv dobrog tima kakav je bliskoistočni predstavnik.

“Mislim da smo ispunili ono što smo pričali pre utakmice. Problem je jedan, igrali smo protiv neverovatno talentovanog tima i bilo je veoma teško", počeo je srpski stručnjak.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dodao je da je Dubai nadigrao Bavarce na više aspekata.

“Postoji mnogo razloga. Kao i u svakoj utakmici, analiziraćemo šta možemo bolje da uradimo. Dubai je zaslužio pobedu, jer su igrali odličnu košarku. Mislim da smo dali sve od sebe, ali to nije bilo dovoljno da pobedimo u utakmici protiv odličnog tima”, zaključio je Pešić.

Bajern je trenutno na 14. poziciji na tabeli sa skorom 13-19, a u narednom kolu gostuje Žalgirisu.

Kurir sport / Sportske.net

 BONUS VIDEO:

Svetislav Pešić dočekan ovacijama od strane navijača Crvene zvezde