PANATINAIKOS - CRVENA ZVEZDA: Obradović pripremio veliko iznenađenje za grčki tim!
Košarkaši Crvene zvezde u 32. kolu Evrolige gostuju Panatinaikosu.
Utakmica se igra od 20.15 časova u OAKA centru u Atini.
Uoči ove utakmice, Crvena zvezda je šesta sa učinkom 18-13, dok je Panatinaikos deveti sa učinkom 17-14.
Ataman odstranio centra zbog društvenih mreža?
Centar Panatinaikosa Rišon Holms neće nastupiti u veoma bitnom duelu sa Crvenom zvezdom.
Kako navode grčki mediji, razlog je nesvakidašnji.
Posle utakmice sa gradskom rivalom AEK-om u prvenstvu Grčke, trener Ergin Ataman je javno kritikovao Holmsa, rekavši da je centar “spavao na terenu”. Nešto kasnije, Holms je u objavi na društvenim mrežama reagovao emotikonima koji plaču od smeha, kao odgovor na reči turskog trenera.
Izgleda da je Ataman odgovorio Amerikancu odabirom tima za utakmicu.
Hasijel Rivero u 12, vratio se i Matijas Lesor
Veliko iznenađenje u timu Crvene zvzede.
Hasijel Rivero se vratio u tm posle petomesečne pauze i oporavka od povrede. Rivero se povredio u prvom kolu Evrolige
U timu nema Ebukea Izundua.
Kod domaćina nedostaje Rišon Holms, ali je tu Matijas Lesor.
Lesor je u decembru 2024. doživeo prelom fibule, vratio se u maju prošle godine, ali je ponovo usledila pauza do 12. marta kada je igrao protiv Žalgirisa.
Sastavi
PANATINAIKOS - CRVENA ZVEZDA
Hala: OAKA
Sudije: Robert Lotermozer, Oleg Latiševs, Aberto Baenja
PANATINAIKOS: Šorts, Kalaicakis, Osman, Slukas, Hejs-Dejvis, Rogavopulos, Grant, Nan, Lesor, Farid, Ernangomez, Mitoglu. Trener: Ergin Ataman
CRVENA ZVEZDA: Miler Mekintajer, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović