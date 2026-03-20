Svi događaji
Od najnovijeg
19:41

Ataman odstranio centra zbog društvenih mreža?

Centar Panatinaikosa Rišon Holms neće nastupiti u veoma bitnom duelu sa Crvenom zvezdom.

Kako navode grčki mediji, razlog je nesvakidašnji.

Posle utakmice sa gradskom rivalom AEK-om u prvenstvu Grčke, trener Ergin Ataman je javno kritikovao Holmsa, rekavši da je centar “spavao na terenu”. Nešto kasnije, Holms je u objavi na društvenim mrežama reagovao emotikonima koji plaču od smeha, kao odgovor na reči turskog trenera.

Izgleda da je Ataman odgovorio Amerikancu odabirom tima za utakmicu.

19:33

Hasijel Rivero u 12, vratio se i Matijas Lesor

Veliko iznenađenje u timu Crvene zvzede.

Hasijel Rivero se vratio u tm posle petomesečne pauze i oporavka od povrede. Rivero se povredio u prvom kolu Evrolige

U timu nema Ebukea Izundua.

Kod domaćina nedostaje Rišon Holms, ali je tu Matijas Lesor.

Lesor je u decembru 2024. doživeo prelom fibule, vratio se u maju prošle godine, ali je ponovo usledila pauza do 12. marta kada je igrao protiv Žalgirisa.

19:18

Tabela

Tabela Evrolige
Tabela Evrolige

19:15

Sastavi

PANATINAIKOS - CRVENA ZVEZDA

Hala: OAKA

Sudije: Robert Lotermozer, Oleg Latiševs, Aberto Baenja

PANATINAIKOS: Šorts, Kalaicakis, Osman, Slukas, Hejs-Dejvis, Rogavopulos, Grant, Nan, Lesor, Farid, Ernangomez, Mitoglu. Trener: Ergin Ataman

CRVENA ZVEZDA: Miler Mekintajer, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović