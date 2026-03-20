Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Panatinaikosa u OAKA areni rezultatom 82:74 u 32. kolu Evrolige.

Ovim porazom Crvena zvezda je pala sa šestog na deveto mesto i ima učinak od 18-14, koliko i Žalgiris, Monako i Barselona - neverovatno!

Panatinaikos - Crvena zvezda 20.3.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Ispod Zvezda, sa 11. mesta, preti i Dubai sa učinkom 17-15, ali i boljim međusobnim skorom.

Čeka nas pakao u poslednjih šest kola! Zvezdu sada čekaju gostovanja Baskoniji i Barseloni... Svaki poraz Zvezdu može da spusti niže, a pobeda podigne visoko.





Standings provided by

Bajer i Makabi u Beogradu mogu da košta crveno-bele...

Biće ludo do kraja!

