Košarkaši Partizana nalaze se u odličnoj formi i seriji pobeda pod trenerskom palicom Đoana Penjaroje koji je ziums preuzeo kormilo od Mirka Ocokoljića.

Nedavno se pojavila vest da je bek Partizana Dvejn Vašington završio sezonu u Evroligi zbog povrede lista, a u međuvremenu pojavila se nova informacija...

Dvejn Vašington je odlučio da promeni menadžersku agenciju!

Umesto "Klutch Sports Management", inače jedna od najmoćnijih agencija na svetu, Vašington je sada klijent "BeoBasket" agencije Miška Ražnatovića, prenela je Nova S.

Amerikanac je tako četvrti košarkaš Partizana koji je pod okriljem ove agencije. Između ostalog, tu su Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov i Uroš Mijailović.



Podsetimo, Vašingtonu ovog leta ističe ugovor sa crno-belima u čije je redove stigao u leto 2024. godine.

Ove sezone Vašington u Evroligi prosečno beleži 14.9 poena, 2.5 asistencija, 1.5 asistencija i 0.6 ukradenih.

