Uoči okršaja u Atini, stručni konsultant u studiju "TV Arena sport" Vlade Đurović imao je zanimljiv osvrt na ovaj meč.

Matijas Lesor na meču Panatinaikos - Žalgiris

Matijas Lesor je prema ocei Đurovića, uvek "napaljen" protiv Zvezde:

- Ja to stalno ponavljam da je Panatinaikos napravljen da bi igrao Fajnal-for u svojoj dvorani u Atini, ali nešto im ne ide. Da je najskuplji tim, jeste. Svaki njihov igrač je vrhunski igrač. Jedan trener kao što je Ataman, koji ima šmeka i talenta, ne može da ih uklopi. Ova utakmica dolazi u momentu kada je Panatinaikos priteran uz zid. Naredna je, Panatinaikos ide u Dubai, doduše u Sarajevu. Matijas Lesor je uvek napaljen za meč sa Zvezdom!

– Ne mogu da ne kažem da je Panatinaikos favorit, ima skuplji, bolji tim, bolje igrače. Zvezdin problem je što ne igra Izundu. Najbolji centar Zvezde je Izundu. On može da lupi bananu, ima vertikalan skok. Kada Lesor oseti Motiejunasa, on će da ga unese u koš. Oni Jurcevana, koji je reprezentativac Turske, otpuste i kažu mu: "Ne trebaš nam, aj zdravo." Teško za Zvezdu, ali to ne znači da ne može da dobije. Zvezda ovakve utakmice igra bolje. I sigurno će igrati bolje.

– Da bi Zvezda pobedila Panatinaikos, Zvezda bi morala da ima četiri, a možda i pet igrača koji igraju svoju najbolju utakmicu. Zvezda mora da ima i sreće, da te sudije ispoštuju i da ne otimaju.

