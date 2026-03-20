Košarkaši Crvene zvezde izgubili su na gostujućem terenu u Atini od Panatinaikosa 74:82 (27:20, 21:21, 14:14, 12:27), u utakmici 32. kola Evrolige.

Obradović je objasnio gde je bio problem.

"Pre svega čestitke Panatinaikosu, zaslužili su da pobede, mi smo pobedili sami sebe, tako što smo žurili mnogo u poslednjoj četvrtini. Imali smo do tada sjajan ritam, izgubili smo strpljenje, davali smo im lake poene. Okej, bila je ovo dobra šansa za nas, igrali smo dobru košarku tri četvrtine. I moramo da gledamo dalje za sledeće utakmice", rekao je Saša Obradović.

Upitan je Saša Obradović šta se desilo u poslednjoj četvrtini utakmice.

"Ne mogu da nazovem iskustvom, ali i tu pripada. Kvalitet igrača je da igraju u ritmu brzo, da rešavaju stvari brzo, ali ako ne uspeš i nemaš kapacitet da promeniš ritam, da igraš u drugom ritmu, to je vrlo teško, ako želiš da sanjaš veliko. Mi smo pokazali, n.prvi put, pričaćemo o tome, ali strpljenje... To smo radili dobro do poslednje četvrtine, to je nestalo, neke stvari smo loše dodali, promašili, ušli u neku paniku, ali definitivno je ritam utakmice trebalo da bude drugačiji."

Za kraj je dobio pitanje da li je i sam nezadovoljan nekim svojim odlukama, odnosno čija je greška bila, da li i njegova.

"Svačija je greška. I trenerova je greška svakako. Ne razumem pitanje. Da li je moja greška? Svačija je greška. Dobra ti je provokacija, ali ne razumem", rekao je Obradović.

Panatinaikos - Crvena zvezda 20.3.2026