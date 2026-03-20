Nakon velike drame u Kaunasu, Žalgiris je savladao Real Madrid sa 87:85 u 32. kolu Evrolige, poenima Silvana Fransiska sa penala na dve sekunde do kraja utakmice.

Žalgiris sada ima 18 pobeda koliko i Crvena zvezda, koja trenutno bije bitku protiv Panatinaikosa u Atini, uz bolji međusobni skor od srpskog tima.

Kalinić na utakmici protiv Žalgirisa. Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Nebojsa Parausic / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Hezonja je bio najefikasniji kod gostiju sa 18 poena i pet skokova. Tavares je imao 12 poena i 10 skokova, a Maledon 11 poena.

Kod Žalgirisa su se istakli Francisko sa 20 poena i pet asistencija. Rajt je dodao 16 poena i četiri skoka, a Vilijams-Gos 11 poena i 10 asistencija.

Real je sada četvrti sa skorom 20-12, dok je Žalgiris sedmi sa učinkom 18-14.

