Zvezda upisala novi poraz u gostima.
Evroliga
SAŠA OBRADOVIĆ KRATAK POSLE PORAZA U ATINI: Ne mogu da kažem samo iskustvo, ali...
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Panatinaikosa sa 74:82 u meču 32. kola Evrolige.
Trener crveno-belih Saša Obradović izneo je prve utiske.
"Ne mogu da kažem samo iskustvo, ali... Žurili smo u napadu, uzimali smo neke užurbane šuteve i to im je dalo samopouzdanje u napadu. A na kraju Nan i sjajan protok lopte i to je odlučilo", rekao je Obradović.
Panatinaikos - Crvena zvezda 20.3.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT
