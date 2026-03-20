Slušaj vest

Najefikasniji u ekipi Fenerbahčea bio je Tejlen Horton Taker sa 23 poena, dok su Vejd Boldvin i Nando de Kolo dodali po 16 poena.

U ekipi Olimpije najefikasniji je bio Armoni Bruks sa 22 poena. Srpski bek Marko Gudurić je dodao 15 poena i četiri asistencije, dok su po 10 poena dodali Kvin Elis i Zek Ledej, koji je upisao i šest skokova.

Fenerbahče je prvi na tabeli sa 23 pobede i devet poraza, dok Olimpija zauzima 12. mesto sa skorom 16/16.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Fenerbahče u Beogradu protiv Makabija iz Tel Aviva, a Olimpija protiv Monaka.

Žalgiris je na svom terenu u Kaunasu pobedio Real Madrid 87:85 (25:29, 28:26, 15:17, 19:13), i prekinuo njegov niz od četiri uzastopna trijumfa u Evroligi.

Najefikasniji u ekipi Žalgirisa bio je Silvan Fransisko sa 20 poena. Mozes Rajt je dodao 16 poena, dok je Najdžel Vilijams-Gos upisao 11 poena i 10 asistencija.

U ekipi Real Madrida najefikasniji je bio Mario Hezonja sa 18 poena. Valter Tavares je dodao 12 poena i 10 skokova, Teo Maledon je upisao 11 poena, dok je Trej Lajls postigao 10 poena.

Žalgiris je sedmi na tabeli sa 18 pobeda i 14 poraza, dok je Real Madrid četvrti sa skorom 20/12.

Žalgiris će u narednom kolu u Kaunasu dočekati Bajern Minhen, dok će Real u Madridu biti domaćin protiv Hapoela iz Tel Aviva.

(Beta)