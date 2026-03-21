Košarkaši Makabija iz Tel Aviva pobedili su večeras na gostujućem terenu u Lionu Asvel 89:85 (23:22, 15:30, 23:10, 28:23), u utakmici 32. kola Evrolige.

 Najefikasniji u ekipi Makabija bio je Roman Sorkin sa 23 poena. Po 14 poena su dodali Džimi Klark i Tamir Blat, koji je upisao i 13 asistencija, dok je Džon Dibartolomeo postigao 13 poena. Džejlen Hord je utakmicu završio sa osam poena i 11 skokova.

U ekipi Asvela najefikasniji je bio Pol Ebua sa 19 poena, uz sedam skokova. Glin Votson je dodao 17 poena, dok je Dejvid Lajti postigao 14 poena.

Makabi se nalazi na 13. poziciji na tabeli sa 15 pobeda i 16 poraza, dok Asvel zauzima poslednje, 20. mesto sa skorom 8/24.

Oba kluba će u narednom kolu igrati u Beogradu, Makabi kao domaćin protiv Fenerbahčea, a Asvel na gostujućem terenu protiv Partizana.

