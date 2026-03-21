Iskusni košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić rekao je da njegov tim nije dobro reagovao na agresivnost Panatinaikosa u nastavku meča, istakavši da je u igri "zelenih" primetio karakteristike zbog kojih su pre dve godine postali evropski šampioni.

Zvezda je parirala koliko je mogla jednom od kvalitetnijih timova u Evropi, ali je atinski velikan izvojevao značajanu pobedu u završnici regularnog dela sezone o čemu je viđenje posle meča dao Kalinić.

"Podigli su agresivnost, a mi nismo dobro reagovali. Pogodili su teške šuteve, a Panatinaikos je pokazao zašto je bio šampion Evrope pre dve godine i zašto imaju takav tim. Šteta za propuštenu priliku i idemo dalje", jasan je bio najiskusniji Zvezdin košarkaš u razgovoru za "Meridian sport" posle meča.

Panatinaikos - Crvena zvezda 20.3.2026

Povratnik u reprezentaciju Srbije potom je skrenuo pažnju na veliki broj izgubljenih lopti i ishitrenost u napadu kao ključne uzročnike Zvezdinog poraza uz majstorstvo Kendrika Nana, koji je pogađao teške šuteve.

"Pokazali su zašto su takva imena, igrali su sjajno, a prvenstvo Nan koji je pogodio zaista teške šuteve. Opet, mi smo mogli da odigramo pametnije u napadu. Požurili smo, izgubili neke lopte…", rekao je Kalinić.

Specifičnost sinoćnjeg meča u Atini bio je povratak Hasijela Rivera nakon višemesečne pauze, a Kalinić nema dilemu da je reč o kvalitetnom igraču.

"On je strašan igrač. Znam koliko je teško igrati protiv njega iz vremena dok je bio u Španiji. Mnogo će nam značiti, što je pokazao danas gde je izbacio Lesora utakmice. Značiće nam u rotaciji, nadam se da će podići formu i drago mi je da je sa nama", naveo je on, dodajaći da se crveno-beli sada okreću večitom derbiju u AdmiralBet ABA ligi, koji je na programu sutra od 20:30.

whatsapp-image-20231205-at-10.18.25-pm-1.jpg
Kodi Miler Mekintajer
ZVEZDA-BORAC-KUP_09.JPG
panathinaikos-zvezda-25059.JPG

