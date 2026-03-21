Košarkaš Žalgirisa Silvan Fransisko poručio je predstavnicima "sedme sile" da bi trebalo da "olabave" sa sve učestalijim insistiranjem na pričama o transferima igrača budući da je evroligaška sezona u jeku te da bi vrlo lako mogao da se skrene fokus igrača sa utakmica.

Žalgiris na šest kola pre kraja regularnog dela sezone stoji prilično dobro u Evroligi. Najveće interesovanje vlada za Fransiska i Mozesa Rajta, a ovaj prvi je skrenuo pažnj na poguban uticaj priče o transferima.

"Voleo bih kad bismo mogli da ograničimo priče o igračima i njihovoj budućnosti, jer je sezona u toku i nalazimo se u izuzetno važnom periodu", bile su prve Fransiskove reči na pitanje gde bi mogao da nastavi karijeru.

Sjajni francuski bek, koji se već duže vreme dovodi u vezu sa Barselonom potom je objasnio da bi najbolje bilo da se takve stvari ostave za kraj sezone.

"Zaista mislim da je bilo bolje da to zadržimo i da ništa ne govorimo do posle poslednje utakmice sezone ili čak plej-ofa", kazao je on.

Kao glavni problem naveo je skretanje fokusa igrača na završnicu sezone, a da to može uticati i na reakciju navijača posle slabije odigrane utakmice.

"Zato što ponekad neki igrači ne mogu biti toliko fokusirani jer postoji mnogo glasina, ali na kraju krajeva, to su glasine, tako da je to deo košarke i tako je. Ponekad navijači zaista vole košarku, pa ako imate lošu utakmicu, reći će vam: 'Oh, to je zato što idete tamo, idite tamo.' To je deo igre", objasio je Fransisko.

Francuz je potom skrenuo pažnju da su igrači roboti i da ne mogu na svakoj utakmici da isporuče maksimalan broj poena.

"Jednostavno ne mislim da su momci takvi. Na kraju krajeva, mi smo ljudi, nismo roboti. Nećemo imati 100 utakmica i 100 od njih biti dobrih. Dakle, to je deo igre", istakao je on.

Povodom svega oglasio se i trener litvanskog velikana Tomas Masijulis, dodajući da ne brine o budućnosti nosilaca svoga tima.

"Ne zanimaju me glasine. Ugovori igrača ističu i prirodno je da su i drugi timovi zainteresovani. Agenti pričaju, intervjui se dešavaju, ali tako jednostavno je", rekao je on, dodajući da je pohvalno da se najveći klubovi raspituju za njegove igrače i da to ne bi trebalo ignorisati, ali ni javno isticati.

Žalgiris je sinoćnom tesnom pobedom protiv Real Madrida, uprkos pobedama Monaka, Panatinaikosa i Barselone, ostao u plej-of zoni, a u nadolazećem duplom kolu očekuju ga dueli protiv Bajerna i Fenerbahčea.

