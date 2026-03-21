Slušaj vest

Ne bi trebalo trošiti suviše reči na značaj koji je pobeda protiv Crvene zvezde proizvela u redovima Panatinaikosa, a o tome svedoči i prizor iz svlačionice u kojem je trener "zelenih" Ergin Ataman održao vatren govor svojim izabranicima.

Panatinaikos - Crvena zvezda 20.3.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Kao što smo pisali prepodne, Panatinaikos sve više liči na tim, a svlačionica neretko pokaže kako stvari izgledaju unutar jedne ekipe.

Ataman nikog nije štedeo pohvale posle velike pobede nad jednim od direktnih konkurenata za plasman u plej-of Evrolige, a a najveći aplauz zaradio je Huančo Ernangomez, kojeg je trener veličao za posao u defanzivi.

"Statistički sam video da je Najdžel dobro igrao u napadu, Кendrik, Slukas, Rogavopulos su odlično šutirali, ali Huančo je igrao neverovatnu odbranu u poslednjoj četvrtini. Dobar posao Huančo. Dobar posao, čoveče", rekao je Ataman posle čega je usledio veliki aplauz.

Panatinaikos sezonu nastavlja ovog vikenda ligaškim duelom protiv Panioniosa, a već naredne nedelje im sledi duplo kolo i dueli protiv Dubaija i Monaka.

Kurir Sport / Sportske.net

