Dimitris Janakopulos poslao je snažnu poruku nakon poraza Crvene zvezde od Panatinaikosa, ističući timski duh i borbu za trofeje.
Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sa 82:74 od Panatinaikosa u petak u 32. kolu Evrolige.
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, sišao je na poluvremenu utakmice iz lože i ostatak meča pratio sa svog mesta uz teren kako bi pružio podršku igračima.
Dimitris Janakopulos
Dan posle utakmice u OAKA Areno, Janakopulos se oglasio:
- Navikli smo da uvek idemo protiv svih — mi u Panatinaikosu. PROTIV svih, sa Dejanom, osvojili smo do tada najluđi evropski trofej u istoriji. PROTIV svih, sa Slukasom, osvojili smo još luđi evropski trofej. PROTIV svih ponovo ćemo ispisati istoriju — sa najluđim evropskim trofejem do danas…Zašto? ZATO ŠTO SMO MI PANATINAIKOS! NAJVEĆI TIM KOJI JE SPORT IKADA VIDEO - napisao je Janakopulos na svom Instagramu.
