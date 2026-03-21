Košarkaši Crvene zvezde poraženi su sa 82:74 od Panatinaikosa u petak u 32. kolu Evrolige.

Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, sišao je na poluvremenu utakmice iz lože i ostatak meča pratio sa svog mesta uz teren kako bi pružio podršku igračima.

Dimitris Janakopulos Foto: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia, Starsport

Dan posle utakmice u OAKA Areno, Janakopulos se oglasio:

- Navikli smo da uvek idemo protiv svih — mi u Panatinaikosu. PROTIV svih, sa Dejanom, osvojili smo do tada najluđi evropski trofej u istoriji. PROTIV svih, sa Slukasom, osvojili smo još luđi evropski trofej. PROTIV svih ponovo ćemo ispisati istoriju — sa najluđim evropskim trofejem do danas…Zašto? ZATO ŠTO SMO MI PANATINAIKOS! NAJVEĆI TIM KOJI JE SPORT IKADA VIDEO - napisao je Janakopulos na svom Instagramu.

