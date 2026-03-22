OVO NIJE PRAVI PUT KA F4 EVROLIGE! Dupli problem u Crvenoj zvezdi - Nvora i Odželej, u piku sezone! Postoji i treći akter koji generiše loše momente...
Košarkaški klub Crvena zvezda je blizu cilja kome stremi punih 10 godina, ali na tom putu postoji još mnogo problema i prepreka koje moraju da preskoče - kako znaju i umeju.
Od sezone 2015/2016, kada je Zvezda poslednji i jedini put u 81 godini dugoj istoriji ostvarila plasman među osam najboljih klubova u najjačem klupskom evropskom takmičenju, klub sa Malog Kalemegdana i njegovi verni navijači dugo iščekuju ponovni odlazak u TOP 8, sa krajnjim ciljem - plasmanom na F4.
Imala je Zvezda prošle sezone sve u svojim rukama, bila na ivici plej-ofa, ali je u završnici pala i na kraju okončala svoje učešće u plej-in fazi.
Ove sezone, od povratka Saše Obradovića na Mali Kalemegdan, Zvezda je iznenadila sve i redom uzimala skalpove Realu iz Madrida, Panatinaikosu, dva puta Fenerbahčeu, zatim Olimpijakosu i Monaku, ali je uvek nekako padala protiv timova koji nisu ranga i kvaliteta evropskih aždaja.
Kiks protiv Bajerna u Areni i Makabija, zatim Valensije u dvorani Pionir, kao i lagan poraz od Pariza, Zvezdu mogu skupo koštati u završnoj fazi ligaškog dela.
Poraz od Panatinaikosa u OAKA areni nije kiks, uprkos plus 12 u trećoj deonici. Bilo je za očekivati da PAO doda gas, pre svega Kendrik Nan, i tako okrene momentum u svoju korist.
Ipak, problem Crvene zvezde leži u lošoj formi nekolicine važnih košarkaša. Da li je reč o šuterskoj formi, energiji, rezonovanju i koncentraciji na parketu, to je na stručnom štabu Zvezde da dobro analizira i popravi stvari što je pre moguće.
Udarni trio Zvezde - Džordan Nvora, Džered Batler i Semi Odželej - ugasio se u poslednjih nekoliko mečeva. Iako Batler zasija u nekim momentima, Amerikanac nema konstantnost i čvrstinu koja krasi Kodija Milera-Mekintajera.
Batler igra u svom ritmu. To deluje elegantno, međutim, Amerikanac se profilisao kao košarkaš koji često igra "jedan na pet", pa se ponekad i sam "upetlja" u gomili driblinga, dok ostatak tima stoji i posmatra. Kada to prolazi, sve je u redu, ali kada ne ide, Zvezda je u problemu.
Protiv Panatinaikosa šutirao je 3 od 13 za tri poena - previše uzetih šuteva. Protiv Efesa je postigao sedam poena u 29. kolu, ali je na tri naredne utakmice imao učinak 5 od 22 van linije 6,75.
Dolazimo sada do Džordana Nvore, sjajnog američkog košgetera koji praktično ne postoji od završnice Kupa Radivoja Koraća.
Do utakmice sa Olimpijakosom sredinom februara, Nvora je izgledao kao Klej Tompson, a onda je usledio strmoglavi pad. Kada Nvora ne pogađa, a uz to igra odbranu kakvu već igra na bekovima, njegov učinak i forma svima upadaju u oči. Protiv "zelenih" je ubacio jednu trojku - prvu još od meča sa Olimpijakosom u 28. kolu.
Ono što možda i najviše iritira jeste selekcija šuta koja često deluje nerezonski, kao i želja Nigerijca da igra "jedan na jedan", iako mu kontrola lopte nije jača strana. Svojim greškama koštao je Zvezdu poraza u večitom derbiju i protiv Makabija. Promene iza leđa koje Nvora "radi" deluju rizično i nesigurno, ali on još uvek ne uči na svojim grešaka.
Najpouzdaniji deo tima Zvezde je uvek smireni Semi Odželej. Međutim, procenti šuta ovog odličnog košarkaša više su nego loši.
Da li znate da je Odželej od 23. januara i utakmice sa Virtusom ubacio samo jedan šut za tri poena? Bilo je to protiv Bajerna u Areni, a koncepcija igre u Zvezdi zasniva se i na njegovom šutu iz kornera. Pogađao je na početku i sredinom sezone, ali je od 24. kola potpuno nestao.
Previše je loših brojeva, odluka i pada u formi važnih igrača da bi sve bilo bajno i sjajno u završnici ligaške faze. Želje su jedno, a trenutna forma nešto potpuno drugo.
Zato je euforija kod navijača opasna, kao i stalne kritike. Zvezdi je potrebna nova energija, jer bez nje teško da će pasti Barselona u Španiji, pa čak i šuterski uvek opasna Baskonija, uz Pariz kod kuće, Partizan i na kraju Real u Madridu.
Saša Obradović mora da pronađe dobirni formulu i osmisli plan "B" u završnici.
Zvezda je trenutno na učinku 18–14, koliko imaju Žalgiris, Barselona, Monako i Panatinaikos, dok Dubai sa 17–15 preti sa 11. mesta.
Raspored Crvene zvezde do kraja Evrolige!
- 25. mart: Baskonija - Crvena zvezda
- 27. mart: Barselona - Crvena zvezda
- 2. april: Crvena zvezda - Partizan
- 7. april: Crvena zvezda - Pariz
- 10. april: Asvel - Crvena zvezda
- 16. april: Real Madrid - Crvena zvezda
