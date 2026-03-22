Jedan od najboljih igrača u Evroligi ove sezone, košarkaš Žalgirisa Silvan Francisko, priznao je da mu smeta što se usred sezone pojavljuju brojne glasine o njegovoj budućnosti.

Igra sjajno ove sezone u dresu Žalgirisa i jasno je kao dan da će na leto biti jedan od najtraženijih igrača na tržištu. Mediji su već pisali da je navodno postigao dogovor sa Barselonom, a nakon rastanka sa menadžerom Miškom Ražnatovićem počeli su da ga povezuju sa Panatinaikosom, Hapoelom, Olimpijakosom...

"Voleo bih da postoji neka granica kada je reč o pričama o igračima i tome gde će ko ići i svemu tome, jer je sezona trenutno izuzetno važna; ulazimo u završnicu. Zaista mislim da bi bilo bolje da se to zadrži za sebe i da se ništa ne govori do poslednje utakmice sezone ili čak plej-ofa", rekao je Francisko.

Priznaje da ga glasine opterećuju, iako se to po njegovim izdanjima na terenu ne može zaključiti.

"Ponekad neki igrači ne mogu da budu potpuno fokusirani zbog velikog broja glasina, ali na kraju dana, to su samo glasine, to je deo košarke i tako je kako je. Navijači zaista vole košarku, pa ako odigraš lošu utakmicu, reći će ti: 'Ma to je zato što ideš tamo, idi tamo.' To je deo igre. Na kraju krajeva, mi smo ljudi, nismo roboti. Nećemo odigrati 100 utakmica i da svih 100 bude dobro. I to je deo igre", rekao je Francisko.