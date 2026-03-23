Asvel stiže u Beograd bez lidera Glin Votsona, koji pauzira zbog povrede. Partizan ima priliku za pobedu u 33. kolu Evrolige.
ASVEL BEZ LIDERA STIŽE U BEOGRAD! Partizan ima zicer na svom parketu!
Košarkaš Asvela Glin Votson pauziraće zbog povrede ramena između četiri i šest sedmica.
To znači da Votson neće nastupiti u utorak od 20.45 protiv Partizana u 33. kolu Evrolige u Beogradskoj areni.
Asvel se inače nalazi na samom začelju Evrolige sa skorom od osam pobeda i 24 poraza, dok je Partizan na učinku od 12-20.
U duelu odigranom jesenas, Asvel je iznenadio i savladao Partizan na svom parketu rezultatom 88:87, a Votson je taj duel završio sa učinkom od 18 poena i 6 asistencija.
