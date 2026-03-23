Šarunas Jasikevičius, trener Fenerbahčea, oglasio se nakon novog poraza svog tima i jasno ukazao na probleme koji, uprkos dobrim rezultatima na tabeli, postoje unutar ekipe.

Litvanski stručnjak nije krio zabrinutost zbog pristupa svojih igrača, naglašavajući da trenutna pozicija može da prikrije realno stanje na terenu.

Fenerbahče - Partizan, 2025/26

Govoreći o situaciji u timu, Šaras Jasikevičius je otvoreno poručio da rezultati ne oslikavaju u potpunosti ono što se dešava u igri njegovog sastava. Posebno je istakao problem mentalnog pristupa i nedostatka koncentracije u određenim utakmicama.

- Mojim igračima nije lako da shvate neke stvari. Prvi smo i u Evroligi i u turskoj ligi. Nije lako dopreti do njih i ukazati im na nedostatke. Generalno, na neke utakmice ne dolazimo spremni i naš pristup nije dobar. To što smo na prvom mestu možda prikriva mnogo toga - rekao je Šaras Jasikevičius govoreći o svojim igračima i trenutnom stanju u ekipi.

On je dodatno objasnio da upravo takva situacija može da bude najrizičnija u ključnom delu sezone, kada se odlučuje o plasmanima i trofejima.

- Ovaj period, kada gubimo i igramo loše, iako na papiru ne deluje kao problem, zapravo je najopasniji. Jer su plej-of i najteže utakmice pred vratima. Da, imamo povrede i one predstavljaju problem, ali ne mogu reći da su povrede na vrhu liste naših problema - zaključio je Šaras Jasikevičius.

