Slušaj vest

Najvažniji košarkaš Partizana ima ugovor do kraja sezone, a njegov ostanak je apsolutni prioritet kada je reč o izgledu tima za narednu sezonu.

Crno-beli su Džonsu ponudili manje od dva miliona evra po sezoni, ali košarkaš je sa svojim agentima to odbio, prenosi "Sport klub".

Amerikanac se vratio u tim posle povrede i odmah pokazao da je najvažniji šraf u aktuelnom sastavu.

Karlik Džons u dresu Partizana

Nije teško doći do pretpostavke da postoji zainteresovanih evroligaških ekipa i da posao Partizana neće biti lak.

Ali, nisu čelni ljudi odustali nakon što je plejmejker odbio prvu ponudu, već su ponudili novu, pojačanu i ona bi Džonsu donela godišnju zaradu veću od dva miliona evra.

Karlik Džons na devet odigranih evroligaških utakmica ove sezone u proseku ima 13,9 poena, uz 4,9 asistencija, 2,7 skokova i indeks korisnosti 16.

Kurir sport/Sport klub

Bonus video: