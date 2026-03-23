Slušaj vest

Jedan od najboljih igrača Panatinaikosa i reprezentacije Turske, bivši NBA as Džedi Osman, otkrio je da je prilikom povratka iz najjače lige sveta pregovarao sa beogradskim crno-belima.

U popularnom košarkaškom podkastu "X&O's chat" Osman je otkrio da je pre odlaska u Panatinaikos bio u kontaktu sa Partizanom.

Naime, na pitanje ko ga je sve kontaktirao prilikom povratka iz NBA, Osman je otkrio:

"U to vreme Partizan. Čuo sam se sa Partizanom. Sa turskim timovima nisam ima kontakt. Bilo je sa Anadolu Efesom, ali to nije bilo ozbiljno. Ja kada sam se vratio bio je avgust već, pa su sve ekipe bile spremne za sezonu. Panatinaikos mi je otvorio vrata i stvarno su me hteli. Ergin Ataman je trener, pa sam i sa njim pričao. Izbor je bio lak", rekao je Osman.

1/6 Vidi galeriju Košarkaš Panatinaikosa i bivši NBA as - Čedi Osman Foto: Tourette Photography / Alamy / Profimedia, Giannis Papanikos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Svojevremeno je izjavio da je jedan faktor presudio u odluci da izabere PAO - Ergin Atamana.

Otkrio je sada i kako je raditi sa temperamentnim Turčinom.

"Ja ga znam već puno godina, od 2014. Nije lagano i on očekuje od tebe da si uvek na top nivou. Daje on slobodu i podršku i nikad ti se ne meša. Zna da bude strog kada stvari ne idu onako kako on želi"

Mama iz Srbije

Osman, koji odlično govori Srpski, u intervjuu koji je dao za "Mozzart sport" prošle godine govorio je o našoj zemlji i simpatijama koje gaji prema Partizanu.

"Moja mama je iz Srbije, iz Novog Pazara. Od malena znam za Partizan, igrao sam dosta puta protiv njih. Imaju sjajnu atmosferu i navijače i stvarno imam simpatije prema njima. Bili smo u kontaktu prošlog leta, ali na kraju sam odlučio da dođem u Grčku".

"Najveći faktor je bio Ataman, koga znam dugo godina. Blizu sam kuće, sat vremena avionom do Istanbula. To je to, ali volim Partizan" dodao je Osman.